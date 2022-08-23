TUZLA'DA HOSTESE SATIRLI ESKİ SEVGİLİ DEHŞETİ

TUZLA'da kendisiyle aynı sitede oturan erkek arkadaşından ayrılmak isteyen hostes, dehşet dolu günler yaşadı. İddiaya göre eli satırlı eski sevgili etrafa tehditler savurdu ardından hem eski kız arkadaşını hem de onunla görüşen komşularını darbetti. Altan A.'nın kapıya gelip tehdit ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tuzla'da bulunan bir sitede oturan ve bir havayolu şirketinde hosteslik yapan B.S.T (42), kendisiyle aynı sitede oturan Altan A. (47 ) ile sevgili oldu. İddiaya göre B.S.T, bir süre sonra erkek arkadaşının başka bir komşusuna satırla saldırdığına tanık olunca kendisinden ayrılmak istediğini söyledi. Bu duruma sinirlenen Altan A. ise kız arkadaşı B.S.T'yi tehdit etti ve çıkan tartışma sırasında B.S.T'ye şiddet uygulayarak ayak parmağını kırdı. İddiaya göre Altan A. kendisinden ayrılan kız arkadaşına mesajlar atarak ölümle tehdit etmeye başladı.

"BENİ KENDİ EVİMDE ZORLA ALIKOYDU"

"BELKİ DE BENİ O GECE ORADA ÖLDÜRECEKTİ"

"BENİM EŞİMİN YÜZÜNDE 3 TANE KIRIK VAR ŞU AN HASTANEDE YATIYOR"

Altan A.'nın kapıya gelip tehdit ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.