Tuzla'da Hasta Nakil Ambulansı Devrildi, 3 Yaralı

Tuzla'da kontrolden çıkan hasta nakil ambulansının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Kocaeli istikametinde seyreden 41 UN 309 plakalı hasta nakil ambulansı, İstasyon Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünü kaybederek, bariyerlere çaptı.

Bariyerin üzerine devrilen ambulans, yolun bir kısmını da kapattı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, hasta olarak taşınan hamile kadın, sürücü ve ambulanstaki bir görevli hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolundaki aydınlatma direğinin lambaları yere düşerken, bölgede de trafik yoğunluğu oluştu.