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TUZLA'DA HAFRİYAT KAMYONU TARTIŞMASI

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TUZLA'da döküm sahasını kullanan hafriyat kamyonlarının güzergah dışına çıkarak tehlike saçtığını öne süren çevre sakinleri şikayette bulundu.

TUZLA'da döküm sahasını kullanan hafriyat kamyonlarının güzergah dışına çıkarak tehlike saçtığını öne süren çevre sakinleri şikayette bulundu. Toz ve gürültüden de rahatsız olduklarını belirten çevre sakinleri, hafriyat kamyonları ile ilgili şikayetlerini İBB ve CİMER'e de ilettiklerini aktardı.  Hafriyat kamyonu şoförü Erhan Bağdu ise "Döküm alanı Anadolu Yakası'nda iki yer var ve küçük kapasite yetmiyor. Yasak saatleri var ama mecbur gidip geliyorsun, buna 10 kişiden 8'i uymuyor yapacak bir şey yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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