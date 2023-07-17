Tuzla'da Hafriyat Kamyonlarına Denetim Yapıldı

TUZLA'da hafriyat kamyonlarına yönelik radarlı hız kontrolü ve tonaj denetimi yapıldı. Denetimlerde çok sayıda kamyon sürücüsüne cezai işlem uygulandı.< İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla Akfırat İstanbul Park Bulvarı'nda hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde kamyonların radarlı hız ve tonaj kontrolleri gerçekleştirildi. Kurallara uymayan kamyon sürücülerine cezai işlem uygulandı. Aracının muayenesi olmayan bir hafriyat kamyonu sürücüsüne ve radara takılan hafif ticari araçlara da ceza yazıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel