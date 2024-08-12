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Tuzla'da Göçükte Hayatını Kaybeden İşçilerle İlgili 4 Kişi Gözaltına Alındı

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Tuzla'da meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 2 işçiyle ilgili olarak gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

TUZLA'da 2 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili gözaltına alınan 4 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tepeören Mahallesi'nde dün bir villanın alt yapı çalışmaları sırasında yaşanan göçükte 2 işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan incelemelerde, Villa inşaatında kanal döşemesi için kazı yapıldığı sırada C.Ö. ve S.İ. isimli işçilerin kanal borusu temizliği yapmak için 5 ile 6 metre yüksekliğindeki alana indikleri sırada toprak kayması meydana gelerek göçük altında kaldıkları anlaşılmıştır. E.U. ve Ö.K. isimli kepçe operatörleri, S.A. ve K.A isimli kırıcı operatörleri olay sonrasında gözaltına alınmış, müteahhit olan şüpheli M.Z.V.'nin ise Muğla ilinde yakalama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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