Üye Girişi
Haberler

Tuzla'da Göçükte Hayatını Kaybeden Çevre Mühendisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla'da bir binanın alt yapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden çevre mühendisi Cengiz Öcalan'ın cenazesi toprağa verildi. Ailesi, yakınları ve iş arkadaşlarının katıldığı cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

Murat SOLAK / İSTANBUL, TUZLA'da bir binanın alt yapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Çevre mühendisi Cengiz Öcalan (46) son yolculuğuna uğurlandı. Öcalan'ın cenazesi Kartal Mevlana Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tuzla, Tepeören Mahallesi, Akbaşak Sokak'ta dün saat 17.30 sıralarında bir binanın alt yapı çalışmaları sırasında göçük meydana gelmiş, işçi Salih İğne ile Çevre mühendisi Cengiz Öcalan göçük altında kalarak hayatını kaybetmişti. Cengiz Öcalan (46) için Kartal Mevlana Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Öcalan'ın ailesi, yakınları ve iş arkadaşları katıldı. Baba Recep Öcalan oğlu Cengiz Öcalan'ın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınıp dua edilmesinin ardından Öcalan için öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Cengiz Öcalan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığında toprağa verildi.

"NEDEN 7 METRELİK KAZIDA HİÇBİR ÖNLEM YOK"

Cengiz Öcalan'ın ağabeyi İzzet Öcalan, "7 metrelik bir derinlik. Sağ tarafta bir istinat duvarı var, 2-3 metre yapılmış. Kanal derinliği 7 metre olduğu için, kırıcı da orada çalışınca tahminime göre, muhtemelen oradaki titreşimle istinat duvarının altındaki malzeme oynuyor, onlar da içinde kalıyor. İçinde kaldıktan sonra zaten kurtuluşları yok. Daha önce bu tür kazalar yaşadığımız ve duyduğumuz için bacakları bile kalsa, baskıdan dolayı insanın iç organları parçalanıyor. Hiçbir şekilde yaşama şansı yoktu. Ben duyunca anladım. Neden girildi girilmemesi gereken bir yere ' O kazı orada neden var ' Neden 7 metrelik bir kazıda hiçbir önlem yok ? Bunu soruşturan savcılar inşallah bulacaklar. 3 çocuğu vardı. Bildiğim tek şey orada 7 metrelik bir yer varsa hiçbir şekilde kimsenin girmemesi gerek. İş güvenliği uzmanı da yok.Kendisi daha önce eğitim almıştı çevre mühendisi olduğu için. Bu işleri bilen biri. Pazar günü gitmiş herhalde işçi de yoktu önlem de yoktu mecbur kalmış girmiştir " şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tuzla İstanbul Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir? Bağışıklık sistemi zayıf olanlar ne yapmalı? Bağışıklık sistemi zayıflığı nasıl anlaşılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Okul servis ücretlerine ne kadar zam geldi, kaç TL? 2024 Okul servis ücretleri ne kadar? Recep İvedik 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Niyazi Gül Dörtnala filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Niyazi Gül Dörtnala filmi ne zaman, nerede çekildi? Niyazi Gül Dörtnala filmi Bizim Aile filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizim Aile filmi ne zaman, nerede çekildi? Bizim Aile filmi gerçek mi? 13 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları... Yalan canlı izle! 12 Ağustos Kanal D Yalan 10. bölüm canlı izle! Yalan son bölümde neler oldu? Kanal D canlı izle! Derin Sular filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Derin Sular filmi ne zaman, nerede çekildi? Derin Sular filmi gerçek mi? King Kong filmi konusu nedir? King Kong oyuncuları kim? Jack Reacher filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Jack Reacher filmi ne zaman, nerede çekildi? Jack Reacher filmi gerçek mi? Adana Altın Koza Film Festivali ne zaman 2024? Altın Koza Film Festivali jüri üyeleri kim oldu? King Kong filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? King Kong filmi ne zaman, nerede çekildi? King Kong filmi gerçek mi? 12 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 12 Ağustos 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Rekolte ne demek, ne anlama geliyor? Rekolte kelimesi nerelerde kullanılır? Rekolte TDK anlamı nedir? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 12 Ağustos Pazartesi çeyrek altını hangi gelin aldı? Şakayık çiçeği anlamı nedir, neyi temsil eder? Şakayık çiçeği mevsimi ne zaman?
title