Tuzla'da Göçük Altında Hayatını Kaybeden İşçilerle İlgili 5 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Tuzla'da bir inşaatın alt yapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aralarında inşaatın müteahhidi Zeki V.'nin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Erol U., Ömer K., Salih A., Kenan A. ve inşaatın müteahhidi Zeki V. Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Erol U., Ömer K., Salih A. ve Kenan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, inşaatın müteahhidi Zeki V. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel