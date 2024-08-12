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Tuzla'da Göçük Altında Hayatını Kaybeden İşçi Toprağa Verildi

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Tuzla'daki şantiyede meydana gelen göçük sonucu hayatını kaybeden işçilerden Cengiz Öcalan, İstanbul'da defnedildi. Öcalan'ın yakınları ve ailesi cenaze töreninde büyük üzüntü yaşadı.

Tuzla'daki şantiyede göçük altında kalarak hayatını kaybeden işçilerden Cengiz Öcalan, İstanbul'da toprağa verildi.

Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'taki inşaat alanında kanal çalışması sırasında meydana gelen göçüğün altında hayatını kaybeden Cengiz Öcalan ile Salih İğne'nin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.

Cenaze aracıyla morgdan alınan Öcalan'ın cenazesi, Kartal Petrol İş Mahallesi Mevlana Camisi'ne getirildi.

Öcalan'ın yakınları burada taziyeleri kabul ederken, 18 yaşındaki oğlu Enes ile 17 yaşındaki Ahmet, babasının tabutunun başından ayrılmadı.

Öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Öcalan, Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'na defnedildi.

Cengiz Öcalan'ın abisi İzzet Öcalan, gazetecilere yaptığı açıklamada, suçlu aramak niyetinde olmadıklarını ve acılarının taze olduğunu belirterek, olayın araştırılmasını istediklerini söyledi.

Kardeşinin, arkasında 3 evlat bıraktığını belirten Öcalan, "Oraya neden girdi bilmiyorum. İş güvenliği eğitimi almış, bu işi her anlamda bilen birisi kardeşim. Ama orada herhangi bir tedbir alınmamış. Abisi olarak demiyorum, 25 yıldır bu işleri yapan biri olarak söylüyorum, girilmemesi gereken yerde çalışma olmuş." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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