Tuzla'da Giysi Kumbarasından Hırsızlık Kamerada

Tuzla'da mahalledeki elbise kumbarası, 1'i çocuk 2 kişi tarafından levye ile kırıldı. Şüpheliler, yoldan geçenlerin uyarılarına aldırış etmeden kumbaranın içindeki elbiseleri alarak kaçtı. Hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

TUZLA'da mahalledeki elbise kumbarası, 1'i çocuk 2 kişi tarafından levye ile kırıldı. Şüpheliler, yoldan geçenlerin uyarılarına aldırış etmeden kumbaranın içindeki elbiseleri alarak kaçtı. Hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Mayıs Pazartesi günü Tuzla Yayalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, belediyenin ihtiyaç sahipleri için sokağa koyduğu elbise kumbarasını, motosikletle gelen 1'i çocuk 2 kişi demir levyeyle açmaya çalıştı. O sırada yoldan geçen bir kişinin tepki göstermesi üzerine hırsızlar, motosiklete binerek kumbaranın biraz gerisinde bekledi. Bir süre sonra tekrar gelen hırsızlar, levyeyle elbise kumbarasını kırarak içindeki elbiseleri aldı. Elbiseleri sepetli motosikletlerine koyan hırsızlar, olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.