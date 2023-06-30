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Tuzla'da Geri Dönüşüm Tesisi Yangını Marmaray Seferlerini Etkiledi

Tuzla'da Geri Dönüşüm Tesisi Yangını Marmaray Seferlerini Etkiledi

Güncel Haberler

TUZLA'da Marmaray hattının yakınındaki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın nedeniyle Marmaray seferleri durduruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü sıralarda Marmaray seferleri normale döndü. Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

TUZLA'da Marmaray hattının yakınındaki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın nedeniyle Marmaray seferleri durduruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü sıralarda Marmaray seferleri normale döndü. Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Marmaray İtfaiye Güncel Haberler

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