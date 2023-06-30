Tuzla'da Geri Dönüşüm Depolama Alanında Yangın Çıktı
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İstanbul Tuzla'da bulunan geri dönüşüm depolama alanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Yangın sonrası Marmaray seferleri geçici olarak durdurulmuş ancak yangın söndürüldükten sonra normale dönmüştür.
İstanbul Tuzla'da geri dönüşüm depolama alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yayla Mahallesi Piri Reis Caddesi'ndeki geri dönüşüm depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bu arada, hattın yangın çıkan alana yakınlığı nedeniyle önlem amaçlı durdurulan Marmaray seferleri, yangının söndürülmesinin ardından normale döndü.