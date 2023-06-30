Tuzla'da Geri Dönüşüm Depolama Alanında Yangın Çıktı

İstanbul Tuzla'da bulunan geri dönüşüm depolama alanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Yangın sonrası Marmaray seferleri geçici olarak durdurulmuş ancak yangın söndürüldükten sonra normale dönmüştür.