Tuzla'da genç kızın ölümüyle sonuçlanan kaza davasında tutuklu sanığın duruşması

TUZLA'da yolun karşısına geçtiği sırada Esmanur Aydın'a (17) çarparak ölümüne neden olan sanığın yargılandığı davada duruşmanın görülmesine devam edildi. Cansu Ezer'in ilk kez hakim karşısına çıktığı duruşmada mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 1 Ekim Çarşamba gününe ertelendi.

Kaza, 22 Temmuz 2025'te Tuzla Postane Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Staj yaptığı iş yerine gitmek için evinden çıkan lise öğrencisi Esmanur Aydın, yolun karşısına geçtiği sırada 34 GIJ 434 plakalı cipin çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Esmanur Aydın, yoğun bakım servisinde 14 gün tedavi gördü. Aydın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Esmanur Aydın'ın ölümü sonrasında 7 Ağustos'ta gözaltına alınan sürücü Cansu Ezer, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen Ezer çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklu sanık Cansu Ezer, 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Ezer, müşteki Sevgi Aydın ve müşteki Murat Aydın katıldı. Salonda taraf avukatları dahazır bulundu.

'HIZIM ORTALAMA 30 KİLOMETRE CİVARINDAYDI'

Tutuklu sanık Cansu Ezer savunmasında, "Kazanın olduğu yolda sağ şeritte ilerliyordum. Işıklarda durdum, önümde araçlar vardı. Yeşil ışık yandı. Önümdeki araç tereddütsüz ilerledi. Onun solundaki araç da tereddütsüz ilerledi. Ben de yoluma devam ettim. Sol taraftan levhaların ya da ağaçların içinden çıkmış olduğunu düşünüyorum. Fark ettiğimde Esmanur Aydın aracımın önündeydi. Kurtarmak amacıyla sola kırdım; fakat kurtaramadım. Hızım ortalama 30 kilometre civarındaydı. Yaya geçidi çizgileri soluktu. Bu sebeple yaya geçidi çizgilerini fark edemedim. Yaya geçidi levhası da hemen yaya geçidinin yanındaydı. Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum" dedi.

DURUŞMA 1 EKİM'E ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Esmanur Aydın'ın ölüm nedenine ilişkin Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi raporunun beklenmesine, kaza anına ilişkin kamera kaydının kusura ilişkin rapor düzenlenmesi için dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar verdi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 1 Ekim Çarşamba gününe erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede Esmanur Aydın'ın yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada cip sürücüsü Cansu Ezer'in çarptığı ve ağır yaralandığı yer aldı. Aydın'ın önce Tuzla Devlet Hastanesine ardından Pendik'te bulunan Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.Kaza tespit tutanağında Cansu Ezer'in tam kusurlu olduğu, Esmanur Aydın'ın ise kusurunun bulunmadığı kaydedildi.İddianamede ayrıca sanık Cansu Ezer'in 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.