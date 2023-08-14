Tuzla'da bir tersanede bulunan bir geminin atık deposunda gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Olayda yabancı uyruklu bir işçi hayatını kaybetti, yabancı uyruklu başka bir işçi de yaralandı.

Tuzla'da gemide patlama: 1 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL Tuzla'da bir tersanede bulunan bir geminin atık deposunda gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Olayda yabancı uyruklu bir işçi hayatını kaybetti, yabancı uyruklu başka bir işçi de yaralandı.

Tuzla'da bulunan bir tersanede saat 10.30 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre çalışma esnasında ir geminin atık deposunda gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gemide çıkan küçük çaplı yangın ise kısa sürede söndürüldü. Patlama nedeniyle tersanede bulunan yabancı uyruklu bir işçi hayatını kaybetti yabancı uyruklu bir işçi de hafif yaralandı. Olay yerine polis itfaiye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçinin tedavisi sağlık ekipleri tarafından ayakta yapıldı.