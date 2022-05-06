Tuzla'da gemide karbondioksit sızıntısı oldu, 4 işçi zehirlendi

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla'da bir tersanede bulunan gemide bakım onarım çalışması sırasında karbondioksit sızıntısı oluştu. Karbondioksit sızıntısı nedeniyle gaz zehirlenmesine maruz kalarak yaralanan 4 işçi hastaneye kaldırıldı. Olayın yaşandığı gemi havadan görüntülendi.

Olay, Tuzla'da Aydıntepe Mahallesindeki Ada Tersanesinde saat 10.50 sıralarında yaşandı. Tersanede bulunan ve bakım onarım çalışması yapılan Liberya bandıralı Gulf Petrolyum 4 isimli geminin alt bölümünde iddiaya göre bakım yapılacak tüplerden birinde karbondioksit sızıntısı oluştu. Sızıntı nedeniyle gaz zehirlenmesi yaşayan 4 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.

Öte yandan gaz zehirlenmesinin yaşandığı gemi havadan görüntülendi.

(Sevgi Canpolat - Mustafa Ayabakan - Aykut Zor /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel