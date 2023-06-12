Tuzla'da gemi havuzu çöktü, vinç geminin üzerine devrildi

Tuzla'da bulunan özel bir tersanede gemi havuzu çöktü. Havuzun yanındaki geminin üzerine vinç devrildi. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

TUZLA'da bulunan özel bir tersanede gemi havuzu çöktü. Havuzun yanındaki geminin üzerine vinç devrildi. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay Tuzla Evliyaçelebi Mahallesi Tersaneler Caddesi üzerinde bulunan Çındemir Tersanesi'nde yaşandı. Gemi tadilatı sırasında tersanedeki gemi havuzu bilinmeyen bir nedenle çöktü. Ardından havuzun yangındaki bir geminin üzerine vinç devrildi. Tersaneden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne yardım talebinin gitmediği öğrenildi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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