Tuzla'da Gemi Arızası: TULP ROTTERDAM Emniyete Alındı

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Tuzla'da deneme seyri sırasında makine arızası yapan TULP ROTTERDAM adlı kuru yük gemisi, emniyetle Tuzla Demirleme Sahası'na alınarak güvence altına alındı.

Tuzla'da deneme seyri sırasında makine arızası yapan gemi, emniyetle Tuzla Demirleme Sahası'na alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, TULP ROTTERDAM adlı 85 metre boyundaki kuru yük gemisinin Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde deneme seyri sırasında makine arızası yaptığı belirtildi.

Geminin, İzmit Gemi Trafik Merkezi koordinasyonunda ve ŞARK römorkörü yedeğinde Tuzla Demirleme Sahası'na emniyetle demirletildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
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