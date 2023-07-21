Tuzla'da Gecekondu Yangını

Tuzla'da bir gecekonduda çıkan yangın, bitişiğindeki gecekonduya da sıçradı. Yangın vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın, 17.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Bedir Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Gecekondudan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gecekonduda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğinde bulunan gecekonduya da sıçradı. Yangına ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapılırken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken gecekondularda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni yapılan incelemelerin ardından belirlenecek.

- İstanbul