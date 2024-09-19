Tuzla'da 19 Eylül Gaziler Günü Programı Düzenlendi

Tuzla'da, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce ilçedeki özel bir otelde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinliğe, 32 gazi ve 39 gazi yakını olmak üzere toplam 71 kişi katıldı.

İkramların yapıldığı programda, gazilere İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın eşi Meryem Aktaş tarafından çiçek hediye edildi.

Türkiye Muharip Gazileri Pendik Derneği üyesi Nail Uygun, AA muhabirine, Kıbrıs'ta gazi olduğunu belirterek, "Bugün Gaziler Günü'nde bizi hatırladıkları için çok mutlu olduk, emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Uygun, "Ülkelerinin kıymetini bilmeleri gerekiyor. Gençler hiçbir zaman kendilerini başka ülkelerdeki vatandaşlarla mukayese etmesinler." diye konuştu.

Kıbrıs gazisi Nevzat Güler de Deniz Kuvvetlerinden yaş haddinden dolayı emekli olduğunu ve meslek hayatında çeşitli görevlerde bulunduğunu belirtti.

Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldığını anlatan Güler, "Kıbrıs'a ilk çıkan birliklerde görev yaptım. Bölüğümden 8 erim şehit oldu. Aynı görev olsun bu yaşıma rağmen yine aynı şekilde katılırım. Özellikle yurt sevgisi açısından cesaret ve feragat açısından toplumun ve gençlerin dikkat etmesini dilerim. Herkes birbirini sevsin ve verilen görevleri eksiksiz yapsın." ifadesini kullandı.

Hasbi Erten ise Kayseri'den paraşütlü komanda olarak Kıbrıs'a ilk çıkanlardan olduğunu dile getirerek,"O dönem alınan kararla Kıbrıs'a ayak bastık. Herkesin Gaziler Günü'nü kutluyorum. Bu günde emniyet, kaymakamlık ve belediye bize imkanlar sundu. Hepsine teşekkür ederim. Başta Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize ve kalanlara sağlık sıhhat diliyorum." ifadelerini kullandı.

Program gaziler için pasta kesiminin ardından son buldu.