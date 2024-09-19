Üye Girişi
Haberler

Tuzla'da 19 Eylül Gaziler Günü Programı Düzenlendi

Tuzla'da 19 Eylül Gaziler Günü Programı Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla'da, '19 Eylül Gaziler Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 32 gazi ve 39 gazi yakını bir araya geldi. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın eşi Meryem Aktaş, gazilere çiçek hediye etti. Programda Kıbrıs gazileri deneyimlerini paylaştı ve gençlere vatan sevgisi hakkında tavsiyelerde bulundu. Etkinlik, gazilere pasta kesimi ile sona erdi.

Tuzla'da, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce ilçedeki özel bir otelde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinliğe, 32 gazi ve 39 gazi yakını olmak üzere toplam 71 kişi katıldı.

İkramların yapıldığı programda, gazilere İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın eşi Meryem Aktaş tarafından çiçek hediye edildi.

Türkiye Muharip Gazileri Pendik Derneği üyesi Nail Uygun, AA muhabirine, Kıbrıs'ta gazi olduğunu belirterek, "Bugün Gaziler Günü'nde bizi hatırladıkları için çok mutlu olduk, emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Uygun, "Ülkelerinin kıymetini bilmeleri gerekiyor. Gençler hiçbir zaman kendilerini başka ülkelerdeki vatandaşlarla mukayese etmesinler." diye konuştu.

Kıbrıs gazisi Nevzat Güler de Deniz Kuvvetlerinden yaş haddinden dolayı emekli olduğunu ve meslek hayatında çeşitli görevlerde bulunduğunu belirtti.

Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldığını anlatan Güler, "Kıbrıs'a ilk çıkan birliklerde görev yaptım. Bölüğümden 8 erim şehit oldu. Aynı görev olsun bu yaşıma rağmen yine aynı şekilde katılırım. Özellikle yurt sevgisi açısından cesaret ve feragat açısından toplumun ve gençlerin dikkat etmesini dilerim. Herkes birbirini sevsin ve verilen görevleri eksiksiz yapsın." ifadesini kullandı.

Hasbi Erten ise Kayseri'den paraşütlü komanda olarak Kıbrıs'a ilk çıkanlardan olduğunu dile getirerek,"O dönem alınan kararla Kıbrıs'a ayak bastık. Herkesin Gaziler Günü'nü kutluyorum. Bu günde emniyet, kaymakamlık ve belediye bize imkanlar sundu. Hepsine teşekkür ederim. Başta Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize ve kalanlara sağlık sıhhat diliyorum." ifadelerini kullandı.

Program gaziler için pasta kesiminin ardından son buldu.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel

19 Eylül Gaziler Günü 19 Eylül Gaziler Günü Yerel Haberler Etkinlikler istanbul Güncel Tuzla

Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış

İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış

 İsrail'in siber saldırılarının ardından Nasrallah'tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak

Siber saldırılar sonrası Hizbullah liderinden ilk açıklama

 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!

İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı

Çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı
Monaco Barcelona maçı CANLI izle! (FULL HD) Monaco Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT 1 canlı maç izle! MONACO-BARCELONA CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Trabzonspor Kayserispor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Trabzonspor Kayserispor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kızılyıldız Benfica maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Kızılyıldız Benfica geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kızılyıldız Benfica maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Kızılyıldız Benfica golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Galatasaray Slavia Prag Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçı ne oldu, Galatasaray turu geçti mi? Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi gol izle (Kızılyıldız – Benfica)! Trabzonspor Kayserispor maçı CANLI izle! (HD) Trabzonspor Kayserispor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? SMA akraba evliliğinden mi oluyor? SMA neden olur? Akraba evliliği yasaklanacak mı? Tabii Spor canlı izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) Tabii Spor donmadan, HD canlı yayın linki
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });