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Tuzla'da Forklift Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti

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Tuzla'da kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu altında kalan işçi Ali Tatlı hayatını kaybetti. Olay, Tuzla'daki Gemiciler Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Tatlı'nın kullandığı forklift manevra yaparken devrildi ve Tatlı başarılı olamayarak hayatını kaybetti.

TUZLA'da kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu altında kalan işçi Ali Tatlı hayatını kaybetti.

Olay, Cuma günü öğle saatlerinde Tuzla'daki Gemiciler Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesinde işçi olarak çalışan Ali Tatlı'nın kullandığı forklift iddiaya göre, manevra yaptığı sırada devrildi. Ali Tatlı devrilen forkliftten atlamaya çalışsa da başarılı olamadı. Olayı gören Tatlı'nın iş arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan Tatlı hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ali Tatlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tuzla Güncel Haberler

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