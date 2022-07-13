Tuzla'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü Tuzla'da, bir fabrikanın bodrum katındaki deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Tuzla'da, bir fabrikanın bodrum katındaki deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Güderi Caddesi'nde, kauçuk fabrikasının bodrum katında bulunan deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrikanın havalandırma sistemine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. İtfaiyenin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü fabrikadaki yangın hasara yol açtı. AA / Metin Tokgöz - Güncel İstanbul İtfaiye Tuzla Güncel Haberler

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