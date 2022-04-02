Tuzla'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
AA - Metin Tokgöz - Güncel
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İstanbul Tuzla'daki bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
TUZLA, İSTANBUL (AA) - İstanbul Tuzla'daki bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Kristal Caddesi'ndeki tencere kulpu ham maddesi üretiminin yapıldığı fabrikanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de müdahaleleriyle yangını söndürdü.
Yangın, fabrikada hasara neden oldu.
Fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.
AA / Metin Tokgöz - Güncel