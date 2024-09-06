Tuzla'daki Boya Fabrikasında Yangın Çıktı
Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde bir boya fabrikasında yangın çıktığı bildirildi. Yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü öğrenildi. Yangının sebebi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı ve durumu kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.
Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde boya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel