TUZLA'DA PATLAMA ANI KAMERADA - Haberler

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TUZLA'DA PATLAMA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TUZLA'DA PATLAMA ANI KAMERADA

TUZLA Orhanlı sanayi bölgesinde 3 katlı vernik ve boya fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı.

İSTANBUL DHA - TUZLA Orhanlı sanayi bölgesinde 3 katlı vernik ve boya fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı.Fabrika önündeki araçlar ve çevredeki fabrikalarda büyük hasar oluştu. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği fabrikadaki yangına itfaiye müdahale etmeye çalışıyor. Yükselen dumanlar bir çok ilçeden görülüyor. Hasar havadan da görüntülendi.

PATLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan patlama anı sanayi sitesinde bulunanlar tarafından görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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