Tuzla'da evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Tuzla'da daha önce silahlı saldırıya uğrayan bir vatandaş, evinin önünde aracına eşya yüklediği sırada motosikletle gelen iki şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda yaralanan olmazken, saldırı anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Evinin önünde husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı

-Daha önceden silahla vurulan vatandaş evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

İSTANBUL - Tuzla'da bir vatandaş, evinin önünde aracına eşya yüklediği anda motosikletle gelen iki şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, saldırı anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Saldırıya uğrayan vatandaş, daha önce de yine aynı kişiler tarafından silahla bacağından vurulduğunu ifade etti. Yaralanan vatandaşın yerde kanlar içinde yattığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Tuzla'da dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre evinin önünde aracına eşya yükleyen Nihat Ölmez, sokağa hızla gelen motosiklet üzerindeki iki şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Defalarca tetiğe basan silahlı saldırganlar Ölmez'e doğru 4 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçarak hızla uzaklaştı. Kafalarında kask olan ve kimliği henüz belirlenemeyen silahlı iki şahıs tarafından saldırıya uğrayan Nihat Ölmez ise saldırı esnasında aracının arkasına kaçarak saklandı. Şans eseri mermilerin isabet etmediği Ölmez olay sonrası durumu polise ihbar ederken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Daha önce de silahlı saldırıya uğramış

Evinin önünde saldırıya uğrayan Nihat Ölmez, daha önce de Tuzla'da aynı kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradığını ve bacağından vurularak yaralandığını iddia etti. Ölmez, kendisine defalarca saldırı düzenleyen şahısların akrabası olduğunu ve yakalanmasını istedi. Polis, evinin önünde Nihat Ölmez'e silahlı saldırı düzenleyen motosikletli iki kişiyi yakalama çalışması başlattı.

Saldırıya uğrayan Nihat Ölmez, "Bunların bana yaptığı bu 3'üncü saldırı. Arabama malzeme yüklerken 4-5 el ateş ettiler. Ben bahçeye kaçtığım için yara almadım. Daha önce beni 6 kişiyle linç ettiler, daha sonra silahla vurdular. Bunlar benim akrabalarımın da içinde olduğu bir grup. Bunların neden vurduklarını biliyorum, onların işlerine alet olmadığım için. Anne ve babama ait mülklere el koydular. Annemi ve babamı da öldürmeye çalıştılar. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Mermilerin ikisi arabaya birisi de duvara isabet etti, motosikletli 2 kişiydiler" dedi.

Nihat Ölmez'in daha önceden silahla vurulmasının ardından yerde kanlar içerisinde yattığı ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Dün gerçekleşen silahlı saldırı anları ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.