Tuzla'da et üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Tuzla'da et üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü

AA - Adem Koç - Güncel
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İstanbul Tuzla'da, et ürünleri üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İstanbul Tuzla'da, et ürünleri üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi'nde bulunan fabrikanın bir kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması yapıldı.

Fabrikada hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA / Adem Koç - Güncel

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