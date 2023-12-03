Tuzla'da Engelliler Günü Programı Düzenlendi

Tuzla'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen programda 24 özel çocuk sahne aldı. Müzik ve şiir dinletisi, dans ve bayrak gösterileri yapan çocuklar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı programda yaptığı konuşmada, 'Bundan sonra da Tuzla'nın sosyal, ekonomik ve kültürel konularda olduğu gibi 'Engelsiz Tuzla' konusunda da bir numara olması için hep beraber çalışacağız? dedi.

Aydıntepe İşitme Engelliler Okulu'ndan 8 öğrencinin jimnastik gösterisi ile başlayan program, Tuzla Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin müzik dinletisi ile devam etti. Vala Gedik Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin vals gösterisinin ardından Tuzla Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencisi, Mehmet Akif İnan'dan Mescid-i Aksa şiirinden kısa bir dörtlük okudu. Gösterinin son aşamasında 'Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa' marşı ile 100. yıla özel bayrak gösterisi yapıldı. Protokol konuşmalarının ardından eğlenceli akrobasi şovlar çocuklara özel sergilendi.

Programa, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, özel çocuklar ve aileleri katıldı.

'ZİHNİMİZDEKİ ENGELLERİ KALDIRDIĞIMIZDA ENGELLİLERİN NELER YAPABİLECEĞİNİ GÖRDÜK'

Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney 'Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Tuzla Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz güzel bir organizasyonda bir araya geldik. Zihnimizdeki engelleri kaldırdığımızda engellilerin neler yapabileceğini bugün burada hep beraber gördük. Müzik dinletisi, koro çalışmaları, halk oyunları, danslar ve çeşitli spor dallarında gerçekleştirilen başarılar var. Son yıllarda toplumumuzun engellilere bakış açısı kökten değişti. Kat etmemiz gereken mesafeler hala var ama zihnimizdeki engelleri aştığımız zaman engelli diye nitelendirdiğimiz bireyleri topluma tekrar katabiliriz' şeklinde konuştu.

'ÖZEL ÇOCUKLARIMIZLA SADECE 3 ARALIK DEĞİL, HER ZAMAN İLGİLENMELİYİZ'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ise 'Bazen doğuştan, bazense yaşamın herhangi bir noktasında karşılaşabileceğimiz bir durum ya da olay sonrasında hayatımız çok farklı olasılıklara evirilebiliyor. O açıdan herkesin aday olduğu anlamlı bir gerçeği bilerek yaşamalıyız. Sadece 3 Aralık değil, büyüklerimizin ifade ettiği gibi 'Cennetin anahtarı olacak' özel çocuklarımızla her zaman ilgilenmeliyiz. Bu bağlamda gerek İlçe Milli Eğitim bünyesinde gerek sivil toplum kuruluşlarıyla gerekse belediye başkanlıkları olarak bu konuda her zaman özel çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olmaya çalıştık. 2012'den itibaren aldığımı karar doğrultusunda 'Engelsiz Tuzla' ortaya koymak için kamu kuruluşlarından sonra özellikle bireysel olarak, çocukların yaşam alanlarında onlarla beraber olma gayreti gösterdik. Bundan sonra da imkanlarımız ve bütçemiz doğrultusunda bu hedeflerimizi en zirveye çıkartıp, gelecekte Tuzla'nın sosyal, ekonomik ve kültürel konularda olduğu gibi engelsiz Tuzla konusunda da bir numara olmak için hep beraber çalışacağız? açıklamalarında bulundu.

Programın birçok anlam ifade ettiğini söyleyen Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, 'Dünyada yaklaşık yüzde 12 civarında engelli vatandaş var. Bizler Tuzla'da okullarımızda engelli öğrencilerimiz için 135 şube, 80 tane sınıf açmışız. Okula gidemeyen hiçbir engelli öğrencimiz yok' dedi.

'BU ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ EDİYOR OLMAKTAN ÇOK BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ'

Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, 'Piri Reis Üniversitesi'nde Tuzla Belediye Başkanımızın önderliğinde organize edilen bu etkinliğe ev sahipliği ediyor olmaktan çok büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. 1992 yılında BM'nin 3 Aralık Uluslararası Engelli Günü olarak ilan ettiği bugün de şölen havasında bir kutlama yaptık. Özel evlatlarımızın gösterilerini izledik. Bir taraftan çok duygulandık, bir taraftan çok mutlu olduk, gururlandık. Ama bugünün esas amacı özel vatandaşlarımızın sorunları konusunda farkındalık yaratmak ve bunların çözülmesi yolunda adımlar atmak. Tabi ki sadece 3 Aralık günü ile sınırlı değil ama farkındalığı bugün burada hep birlikte yaşadığım için çok mutluyum' diye konuştu.