Tuzla'da Emniyet Şeridini Kullanan Sürücüye 10 Bin Lira Ceza

Tuzla'da emniyet şeridini kullanırken başka bir sürücüyle tartışan ve kendini 'trafik amiri' olarak tanıtan sürücüye 10 bin 260 lira ceza kesildi. Olay sosyal medyada yayımlanan görüntülerle ortaya çıktı.

Tuzla'da, emniyet şeridini kullanırken tartıştığı sürücüye kendisini "Trafik amiri" olarak tanıtan sürücüye 10 bin 260 lira para cezası kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sanal trafik devriyesi ekipleri, 29 Eylül'de D-100 kara yolu İçmeler Köprüsü mevkisinde emniyet şeridini kullanan bir sürücünün başka bir sürücüyle tartıştığı anlara ait sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Görüntülerden, 34 KK 6875 plakalı aracın sürücüsünün, emniyet şeridini kullandığı sırada başka bir sürücüyle tartıştığı ve kendisini "trafik amiri" olarak tanıttığı anlaşıldı.

Trafik amiri olmadığı belirlenen sürücü S.Ç'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "emniyet şeridi kullanmak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 10 bin 260 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
