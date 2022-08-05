Tuzla'da duvara çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
İstanbul Tuzla'da yol kenarındaki duvara çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
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İstanbul Tuzla'da yol kenarındaki duvara çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Aydınlı Yolu Caddesi'nda seyir halindeki A.U. idaresinde 41 GH 795 plakalı otomobil, yol kenarındaki duvara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri, hafif yaralanan sürücüye kaza yerinde müdahalede bulundu.
AA / Metin Tokgöz - Güncel