Tuzla'da Düğün Konvoyunda Silahla Havaya Ateş Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

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Tuzla'da bir düğün konvoyunda havaya ateş açarak genel güvenliği tehlikeye atan V.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

Tuzla'da düğün konvoyunda silahla havaya ateş ederek genel güvenliği tehlikeye düşüren şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, dün Aydıntepe Mahallesi'nde düğün konvoyundaki bir kişinin silahla havaya ateş etmesiyle ilgili sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere ilişkin çalışma başlatıldı.

Kimlik bilgileri belirlenen V.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.

V.A. hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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