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Tuzla'da drift yapan sürücüye yüksek para cezası

Tuzla'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir sürücüye 20 bin 778 lira para cezası verildi. Sürücünün drift yapması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve sürücü yakalandı. Ayrıca sürücü belgesi 2 ay süreyle alındı ve adli işlem başlatıldı.