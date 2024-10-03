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Tuzla'da Dolandırıcılık Şüphelisinin Evinin Önünde Polis Memuruna Saldırı

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İstanbul Tuzla'da, dolandırıcılık suçundan aranan bir zanlının evine yapılan operasyonda polis memuruna silahla ateş açıldı. Bir polis yaralanırken, gözaltına alınan şüphelilerden biri direnirken vurularak hayatını kaybetti.

İstanbul Tuzla'da, hakkında arama kararı bulunan zanlının evine işlem yapmak üzere giden ekiplere silahla ateş açılması sonucu bir polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, "dolandırıcılık" suçundan arama kararı bulunan bir şüpheli hakkında işlem yapmak üzere Tuzla Tepeören Villaları'ndaki bir adrese gitti.

Ekiplerin arama çalışması sırasında içeriden silahla ateş açılması sonucu bir polis memuru yaralandı. Yaralı polis, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Adresteki şüphelilerden ikisi polis ekiplerince gözaltına alınırken, bir zanlı silahla direndi. Ekipler tarafından vurulan şüphelinin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Polis ekiplerinin adresteki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel

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