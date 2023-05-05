Tuzla'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
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Tuzla'da bariyerlere çarptıktan sonra devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Tuzla'da bariyerlere çarptıktan sonra devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Akfırat Mahallesi Birinci Cadde'de seyir halindeki Enes K. idaresindeki 35 HA 9608 plakalı moloz yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralanırken, molozlar da yola döküldü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle yoldaki trafik tek şeritten sağlanıyor.
Kaynak: AA / Metin Tokgöz - Güncel