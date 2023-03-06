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Tuzla'da depremzedeler için "Tek Yürek" kermesi

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Tuzla'da depremzedeler için 'Tek Yürek' kermesi

Tuzla Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler sonrasında yaraları sarma çalışmalarına destek vermek amacıyla "Tek Yürek" kermesi düzenledi.

Tuzla Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler sonrasında yaraları sarma çalışmalarına destek vermek amacıyla "Tek Yürek" kermesi düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuzla Marina'da düzenlenen kermeste Tuzla Belediyesi Kadın Girişimcilik Merkezi ile Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'ne eğitime giden anneler, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takipleri yapılan ihtiyaç sahibi anneler, Tuzla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri, Tuzlalı gönüllü kadınlar, Tuzla Kent Konseyi Kadın Meclisi, Tuzla Belediyesi Mutfak Atölyesi kursiyerlerinin ürettiği el emeği ürünlerin satışı yapıldı.

Üç gün açık kalacak olan kermeste Tuzla Kart üye işyerleri, Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri ve Tuzla Gençlik Merkezi'nde hazırlanan ürünlerin de satışı yapıldı. Kermeste satılan ürünlerden elde edilecek gelir, depremzedelere gönderilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Hanımefendilerin gönlünden kopanlarla hazırlanan kermese katılan vatandaşlarımızın maddi destekleriyle elde edilecek kazançla depremzedelerin yaralarını saracağız. Tuzla halkı adına, teşekkür ediyorum. Tuzlalı hanımefendiler nezaket, letafet ve merhameti ile yardımlara devam ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA / Güncel

Tuzla Belediyesi Kahramanmaraş Tuzla Marina Tuzla Güncel Haberler

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