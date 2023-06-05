Tuzla'da Denize Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Tuzla'da tersanede çalışan 18 yaşındaki işçi denize düşerek hayatını kaybetti. İş arkadaşları, gencin denize düştüğünü fark edince durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan genç, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşçinin denizden çıkarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tuzla'da denize düşen 18 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Denize düşen işçinin suda yüzen baretini gören iş arkadaşları durumu fark etti

İSTANBUL - Tuzla'da tersanede çalışma yapan 18 yaşındaki işçi dengesini kaybederek denize düştü. Gencin su yüzeyinde yüzen baretini gören çalışma arkadaşları, bir süre aradıktan sonra gencin denize düştüğünü fark etti. Denizden çıkarılan genç hayatını kaybetti. Gencin denizden çıkarılma anları ile iş arkadaşlarının feryatları kameraya yansıdı.

Tuzla'da tersanede saat 11.00 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre gemide çalışma yapan 18 yaşındaki İbrahim Dam isimli işçi, dengesini kaybederek denize düştü. Dam'ın denize düştüğünü ilk anda fark edemeyen çalışma arkadaşları, Dam'ın denizde yüzen baretini gördükten sonra arkadaşlarını bir süre aradı. Çalışanlar, aramalar sonucunda Dam'ın denize düştüğünü fark etti. Çalışanlar tarafından durum yetkililere bildirildi. Olay yerine gelen dalgıçlar tarafından denizden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen ve ambulansla hastaneye kaldırılan Dam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dam'ın çalışma arkadaşları ile yakınları hastane önünde gözyaşı döktü.

Denizden çıkarılma anları kamerada

18 yaşındaki işçinin denizden dalgıçlar tarafından çıkarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Çıkarılma anında işçilerin feryat ettiği görüldü.