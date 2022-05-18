TUZLA'DA DEĞNEKÇİLERE SUÇÜSTÜ - Haberler

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TUZLA'DA DEĞNEKÇİLERE SUÇÜSTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TUZLA'da sivil polislerden park için 30 lira ücret talep eden değnekçiler suçüstü yakalandı.

TUZLA'da sivil polislerden park için 30 lira ücret talep eden değnekçiler suçüstü yakalandı.

Tuzla, Ahmet Kılıç Bulvarı'nda polis ekipleri, sivil polis aracını bir AVM önüne park etmek istedi. Bu sırada orada bulunan bir kişi tarafından polis ekiplerine, gün boyu 30 lira ücret karşılığında park edebilecekleri söylendi. Polis ekipleri tarafından değnekçilik yaptığı tespit edilen Ömer Ç., Hasan K. ve Abbas T. suçüstü yakalandı. 3 şüpheli, adli işlem yapılmak üzere Tuzla Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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