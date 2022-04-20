Çöpten kurtarılan yavru kediler görenlerin yüreğini burktu

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla'da çöpe atılan yavru kediler, çöp toplayan belediye işçilerinin dikkati sayesinde telef olmaktan kurtarıldı. İşçiler, seslerini duydukları yavru kedileri çöp kamyonundaki çöplerin arasında bularak kurtardı. Çöpten kurtarılan yavru kedilerin görüntüsü adeta görenlerin yüreğini burktu.

Tuzla'da konteynerlerden çöp kamyonuna boşaltım işlemi yapan Tuzla Belediyesinde görevli işçiler, çöplerin arasından yavru kedi sesleri geldiğini fark etti. Sesler üzerine kamyonun kasasında bulunan çöplerde arama yapan temizlik işçileri, çöpler arasına atılmış yavru kedileri buldu. İşçilerin dikkati sayesinde çöpler arasında telef olmaktan kurtarılan yavru kedilerin oldukça küçük oldukları gözlendi. Öte yandan çöpten kurtarılan yavru kediler sağlık kontrolüne alındı.

BAŞKAN ŞADİ YAZICI: "SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILIYOR, BİZE EMANETLER"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı kedilerin çöpten kurtarıldığı anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Başkan Yazıcı yaptığı paylaşımda, " Ekip arkadaşlarımızın bu sabah bana attıkları video. Olduğu gibi yayınlıyorum. Bu yavruları çöpe atanları tespit etmek için elimizden geleni yapacağımızı bilmenizi isteriz. Yavru kedilerin sağlık kontrolleri yapılıyor umarım bir sorun olmaz. Bize emanetler" ifadelerine yer verdi.

(Halit Arslan - Cem Güney Kılıç - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel