İSTANBUL-TUZLA'DA ÇİMENTO YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI

TUZLA'da çimento yüklü TIR alev alev yandı. Yangın sırasında TIR'da patlama meydana gelirken, o anlar kamera kayıtlarına yansıdı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Tuzla, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki çimento yüklü TIR, balatalarının ısınması nedeniyle bir anda alev aldı. TIR'ın yandığını fark eden şoför, kenara çekerek itfaiyeye haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan TIR'ı söndürürken, polis herhangi bir kazanın yaşanmaması için tedbir aldı.

YANAN TIR'DAKİ PATLAMA ANI KAMERADA

Alev alev yanan TIR'da bir anda patlama meydana geldi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde yanan TIR'da aniden patlama meydana geldiği görülüyor. Olay nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik durma noktasına geldi. Güvenlik tedbirleri alındıktan sonra trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yanan TIR kaldırıldıktan sonra trafik tekrar normale döndü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.