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Tuzla'da çıkan yangın 4 binanın çatısını yaktı

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Tuzla'da bir binanın çatı katında çıkan yangın, bitişiğinde bulunan 3 binaya sıçradı ve 4 binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

TUZLA'da 3 katlı binanın çatı katında tadilat sırasında çıkan yangın bitişiğinde bulunan 3 binaya sıçradı. Olayda 4 binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Tuzla Yayla Mahallesi Öztunç Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 3 kattı binanın çatı kısmında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın bitişiğinde ve arka sokakta bulunan diğer binaların çatılarına sirayet etti. Kısa sürede büyüyen yangında 4 binanın çatısı alevlere teslim oldu. Ara ara patlamaların da yaşandığı yangına, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan 4 binanın çatısına merdiven aracı ile müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. İlk belirlemelere göre, yaralı ya da can kaybının yaşanmadığı yangında 3 binanın çatısında hasar oluştu. Ekipler, çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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