Tuzla'da Çatlayan Bina Tedbiren Boşaltıldı

Tuzla'da, duvarlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina tedbiren boşaltıldı.

İçmeler Mahallesi Özyaman Sokak'ta, alt katında 2 iş yeri, üst katlarında 9 dairenin yer aldığı binanın duvarlarında çatlaklar oluştuğu ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis, AFAD, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Belediye ekiplerinin ön incelemesinin ardından binanın tahliye edilmesi kararlaştırıldı.

Bina tedbiren boşaltılırken zabıta ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Apartman sakinlerinden Murat Şahin, binanın ikinci katının duvarlarında çatlak oluştuğunu ve bu esnada ses çıktığını söyledi.

Gelen sesler üzerine korktuklarını belirten Şahin, "Hemen çocuklarla dışarı çıktık. İlgili bütün kamu kurumları gelerek burada inceleme yaptı. Zaten bina kentsel dönüşümde. Durum incelenecek ve ona göre hareket edeceğiz." dedi.

Gece saatlerinde binanın boşaltılmasının ardından belediye ekipleri apartmanın kapısını mühürledi.

"1999'daki depremi burada geçirdik"

Apartman sakinlerinden Selim Durmuş, binanın boşaltılmasının ardından kendilerinin oğullarının evine, komşularının ise akrabalarının yanına sığındığını söyledi.

Binanın 1999 yılı öncesi yapıldığını ifade eden Durmuş, şöyle devam etti:

"1999'daki depremi burada geçirdik. O zaman evde bir çatlak dahi yoktu. İkinci kattaki komşumuz bir çatırdı duyduğunu ve fayansların kırıldığını söyledi. Sonrasında tüm komşulara haber verildi. Biz de binayı boşalttık. Ekipler gece gelip inceledi ama çok önemli bir şey görmediler. Ancak bu şartlarda genel kontrol yapılmadan risk almak istemedikleri için tedbiren boşalttılar. Şimdi ekiplerin gelip detaylı inceleme yapmasını bekliyoruz."

Durmuş, iki yıl önce binanın kentsel dönüşümü için müteahhitle anlaştıklarını ancak bu zamana kadar herhangi bir çalışmanın başlatılmadığını sözlerine ekledi.