Tuzla'da boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 2 katlı boya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İş yerinde hasar meydana geldi.
Tuzla'da boya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 2 katlı boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ayağından yaralanan fabrika çalışanı işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yangın söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.