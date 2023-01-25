Tuzla'da bir depoda çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Tuzla'da seralar bölgesinde bulunan bir depo, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Tuzla'da seralar bölgesinde bulunan bir depo, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Aydınlı Mahallesi Bahçeler Sokak'ta seraların yanında bulunan bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, depo kullanılamaz hale geldi. Yangında bir serada da hasar oluştu. Güncel Kaynak: AA / Şükrü Gündüz İtfaiye Tuzla Güncel Haberler

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