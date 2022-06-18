Tuzla'da bariyere saplanan otomobildeki kadın yaralandı İstanbul Tuzla'da bariyere saplanan otomobildeki bir kişi yaralandı. İstanbul Tuzla'da bariyere saplanan otomobildeki bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, TEM bağlantı yolunda seyreden 34 CPE 432 plakalı otomobil bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motor kısmından giren bariyer, bagaj bölümünden çıktı. Araçta sıkışan M.Ç.A. (23), olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yapılan incelemede, aracın kilometre ibresinin 140'ta takılı kaldığı görüldü. AA / Metin Tokgöz - Güncel Güncel Haberler

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