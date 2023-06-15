Üye Girişi
Haberler
Tuzla'da Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Tartıştı

Tuzla'da Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Tartıştı

Güncel Haberler

Tuzla'da bir otomobil sürücüsü ambulansa yol vermeyerek sağlık çalışanlarıyla tartıştı. Sürücünün 'hasta mı var' sorusu üzerine sağlık çalışanları ambulansın yan kapısını açarak içeride hasta olduğunu söyleyince sürücü aracına binip uzaklaştı.

Tuzla'da bir otomobil sürücüsü ambulansa yol vermeyerek sağlık çalışanlarıyla tartıştı. Sürücünün 'hasta mı var' sorusu üzerine sağlık çalışanları ambulansın yan kapısını açarak içeride hasta olduğunu söyleyince sürücü aracına binip uzaklaştı.

Olay sabah saatlerinde Tuzla'da yaşandı. İddiaya göre siren çalarak caddede ilerleyen ambulansa yol vermeyen bir otomobil sürücüsü, ambulansın önünü kesmeye çalışarak durdurdu. Sürücü durdurduğu ambulanstaki sağlık çalışanları ile tartıştı. Otomobil sürücüsü ambulansta hasta olup olmadığını sordu. Ambulansın yan kapısını açan sağlık çalışanları ise sürücüye ambulansta hastanın olduğunu söyledi. Sürücü bunun üzerine otomobiline binerken, ambulans ise yoluna devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tuzla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title