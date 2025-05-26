Tuzla'da Ambulans Kazası: 1 Hamile Kadın ve Sürücü Hafif Yaralandı

TUZLA D-100 Karayolu Ankara istikametinde Darıca Belediye'sine ait ambulans sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce bariyerlere çarpan ambulans yan yattı. Kazada ambulans şoförü, ambulansta bulunan ve hamile olduğu öğrenilen kadın ve 1 kişi hafif yaralandı. Kaza sonrası Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel