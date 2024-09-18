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Tuzla'da Akaryakıt İstasyonunda LPG'li Araçta Yangın Çıktı

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Tuzla'daki bir akaryakıt istasyonunda LPG'li bir otomobilin alev alması sonucu sürücüsü ve yolcusu kendilerini dışarı attı. Yangın, istasyon çalışanları tarafından söndürüldü ve olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

TUZLA'da akaryakıt istasyonunda LPG'li otomobil bir anda alev aldı.2 kişi otomobilden kendisini dışarı atarken, otomobilde çıkan yangın istasyon çalışanları tarafından söndürüldü. Olay anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Eylül Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında Tepeören Mahallesi, İstanbul Park Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, otomobille istasyona gelen 2 kişi araçlarına LPG doldurdu. Daha sonra araç sürücüsü otomobili istasyondaki boş bir alana çekti. Çalışır haldeki otomobil, araçta patlama meydana gelirken, otomobil bir anda alev aldı. Otomobildeki 2 kişi araçtan dışarı çıkarken, araçta çıkan yangın istasyon çalışanları tarafından söndürüldü. O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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