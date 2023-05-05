TUZLA'DA AİLESİNE SAHİP ÇIKAN ABİSİNİN SERVİS MİNİBÜSÜ VE OTOMOBİLİNİ YAKTI

TUZLA'da eşinden ayrı yaşayan F.A., iddiaya göre iki kızına bakan abisi Ahmet Alınmış'a kızarak, servis minibüsünü ve otomobilini ateşe verdi. Kardeşinin sürekli kendisini tehdit ettiğini söyleyen ağabey Ahmet Alınmış yetkililerden yardım istedi. Fırat Alınmış'ın servis minibüsü ve otomobili yaktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Şifa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, evli ve üç çocuk babası F.A., üç yıl önce eşini ve çocuklarını darbetti. F.A.'ya boşanma davası açan eşi, küçük çocuğunu da alarak babasının evine gitti. Geride kalan iki kız kardeşe ise F.A.'nın ağabeyi Ahmet Alınmış sahip çıktı. Bu duruma sinirlenen F.A., 13 Nisan ve 4 Mayıs günü sabah saatlerinde ağabeyinin servis minibüsünü ve otomobilini yanıcı madde dökerek yaktı. Kısa sürede araçlar alev topuna dönerken, alevler bir eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, tamamı yanan minibüs kullanılmaz hale geldi. Yanan otomobil ve evde hasar oluştu. O anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

HANGİMİZİ VURACAK, HANGİMİZİ ÖLDÜRECEK DÜŞÜNCESİ BİZİ KORKUTUYOR

Olayla ilgili konuşan ağabey Ahmet Alınmış, Kardeşimin madde bağımlısı olduğunu öğrendik. Madde bağımlısı olduğu süreç ailesine yansıdı. Ailesiyle anlaşmazlıklar başladı. Ailesini darbetti. Karakol vasıtasıyla ailesini ben teslim aldım. Kızlarını bana teslim ettiler. Hastane darp raporları var. Adliyeye intikal etmiş olaylar da var. Şu an uzaklaştırma kararı da var. Almış olduğu uzaklaştırma kararına rağmen benim adresime sürekli saldırıyor. Daha önce de evimi kundakladı, evin içerisinde misafir ve ailem vardı. Servis aracımı yaktı. Geçen ay servis aracım kundaklandı bugün ise sabah saat 05.00 gibi komşularımın ve çocuklarımın bağırmasıyla uyandım. Dışarı çıktığımda aracın alevler içerisinde olduğunu gördüm. Kamera kayıtlarında, şahsın kendisinin olduğunu söylememize rağmen, bunun dışında onlarca suçu olmasına rağmen, bu toplumun içerisinde nasıl gezebiliyor Bir türlü anlamıyorum. Bizim bildiğimiz kırkın üzerinde suç kaydı var. İsmini zikrederken nereden çıkacağını bilmiyoruz, korkuyoruz. Hangimizi vuracak, hangimizi öldürecek düşüncesi bizi korkutuyor. 3 yıldır bu korkuyla yaşıyoruz. Bana, oğluma ve evimi yakmasına karşı almış olduğu ceza var. Bunların hepsinin olmasına rağmen elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Bir an önce gereğinin yapılmasını yetkililerden istiyorum diye konuştu.

DÖRTTEN FAZLA ARACIMIZI KUNDAKLADI

Ahmet Alınmış'ın oğlu Abdülsamet Alınmış, Ortalama üç yıllık bir süreç. Üç senede 4 kereden fazla arabamız kundaklandı. İki defa kurtardık. Bir kere de evimiz kundaklandı. Geçen ayın 13'ünde servis aracımız kundaklandı. Kurtaramadık onu, tamamen yandı. Bu sabah ise aynı saatlerde aynı kişi tarafından yine yakıldı. Aracımızı da kurtaramadık. Adli işlemlerle bu süreci çözmeye çalışıyoruz ama verim alamıyoruz. Ne bin mahkemeye çağırıldık ne bir şey oldu. Biz de bir çıkmazın içerisindeyiz. Bir çıkış yolu arıyoruz. Kendimiz bir suça bulaşmadan bu işi çözmeye çalışıyoruz. Kendi korkumuzu da geçtik sonuç olarak bir mahallenin içerisindeyiz. Kundaklama olayı basit bir şey değil. Araçlar benzinli ve sürekli depoları dolu. Bir tanesi LPG li, doğalgaz saatleri var. Zarar görebilirler. Geçen ayın 13'ündeki olayda karşı binanın dış cephesi yandı. Karşı binadakileri çıkarana kadar zorlandık. İnsanları çıkarana kadar da canımız çıktı dedi.

ARAÇLARI YAKTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

F.A.'nın araçları yaktığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Bir kişinin elindeki yanıcı madde ile yürüdüğü, elindeki maddeyi araca döktüğü ve sonrasında aracın alev topuna döndüğü görülüyor. Olay sırasında, bir otomobilin de yanmaktan son anda kurtulduğu görüldü.