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Tuzla'da 8 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi

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Tuzla'da yapılan operasyonda, kasasında 8 ton kaçak midye bulunan bir tırın sürücüsüne 26 bin 242 lira ceza kesildi. Ele geçirilen midyeler denize bırakıldı.

Tuzla'da, kasasında 8 ton kaçak midye ele geçirilen tırın sürücüsüne 26 bin 242 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şifa Mahallesi'ndeki tırın kasasında yapılan aramada, "kara kıllı midye" diye tabir edilen, 400 çuval içinde yaklaşık 8 ton midye ele geçirildi.

Tır sürücüsü S.G'ye, Su Ürünleri Kanunu'nun "kaçak yolla avlanılan deniz canlısını perakende satanlara nakletmek" maddesi uyarınca 26 bin 242 lira ceza verildi.

Ele geçirilen midyeler, canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi için denize bırakıldı.

Bu arada operasyonda, ekiplerce tek seferde en fazla midyenin ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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