Tuzla'da 6 Dakikada 600 Bin TL Değerinde Hırsızlık

Olay, Tuzla Tepeören Mahallesi'nde İSKİ'ye ait şantiyede 9 Mayıs Salı günü saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Kapalı kasa minibüs ile şantiye sahasına gelen, bazılarında inşaat yeleği bulunan, elleri eldivenli ve yüzleri kar maskeli 10 kişi, şantiyedeki inşaat malzemeleri ve lastiklerin bulunduğu depo ve konteynerlere yöneldi. Araçtan inen hırsızlar, kilitli olan kapıları levye ile kırarak içeri girdi. Hırsızlar, içeride bulunan 25 adet kullanılmamış araç lastiği ve inşaat malzemesi olarak kullanılan 6 adet hiltiyi minibüse yükleyerek hızlıca uzaklaştı. Hırsızlığı fark eden şantiye çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şantiyenin güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

HIRSIZLAR ÇOK PROFESYONEL

6 DAKİKADA 600 BİN TL'LİK HIRSIZLIK KAMERADA

Kapalı kasa minibüs ile şantiye alanına gelerek 6 dakikada içerisinde 600 bin TL değerinde lastik ve inşaat malzemesi çalan şüphelilerin yaptığı hırsızlık, şantiyenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde levye ile kapıyı kırarak depoya giren hırsızların içeride bulunan lastik ve hiltileri araca yükledikleri görülüyor. Geldikleri araca binen hırsızlar, şantiye alanından hızlıca uzaklaşıyor.