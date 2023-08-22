Tuzla'da 447 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

TUZLA'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 araca yönelik düzenlediği narkotik operasyonunda, 447 kilo 510 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirilirken, biri yabancı uyruklu olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen malzeme emniyette sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla'da biri otomobil, ikisi TIR olmak üzere 3 araca narkotik operasyonu düzenledi. Operasyonda, 20 adet bidon içinde toplam ağırlığı 447 kilo 510 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda biri yabancı uyruklu olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ise emniyette sergilendi.