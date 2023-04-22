TUZLA'DA 32 BİN METREKARELİK SİTENİN YIKIMINDA İLK KAZMA VURULDU

Tuzla'da 32 bin metrekarelik Penguen Sitesi'nin yıkımı için ilk kazma vuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Gaziosmanpaşa Meydanı'nda Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde çalışmaların sürdüğü 7 bölgeden biri olan Tuzla'ya bağlanarak kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında belediye başkanı Şadi Yazıcı'dan bilgi aldı.

Birebir görüşmeler sonucunda yüzde yüz mutabakatla anlaşmaya varıldığını söyleyen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Sayın Cumhurbaşkanım, Tuzla'da sizin riyasetinizde çıkartılan kanunlar kapsamında, Bakanlığımızın yardımları ile beraber her fırsatta bize vermiş olduğunuz talimat doğrultusunda bin 870 binada 8 bin 665 bağımsız bölümde dönüşüm gerçekleştirdik. Tuzla'da 60 sitenin dönüşümü gerçekleşti. Bugün Penguen Sitesi'nin yıkımını gerçekleştiriyoruz. 281 malik ve Tuzla halkı adına sizlere selam ver saygılarımızı sunuyoruz' dedi.

'EVLERİ EN KISA SÜREDE TESLİM EDECEĞİZ'

Temel atma sonrasında açıklamalarda bulunan Yazıcı, 'Van Depremi sonrasında çıkan yasalar kapsamında ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kentsel dönüşüm konusundaki ısrarlı talimatları ile bizler de Tuzla'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızla iş birliği yaparak yaklaşık bin 870 binada, 8 bin 665 bağımsız bölümde kentsel dönüşüm gerçekleştirdik. Özellikle de siteler konusunda 60 sitenin dönüşümünü gerçekleştirdik. Bugün de Penguen Sitesi Kentsel Dönüşüm Projemizin yıkımını gerçekleştiriyoruz. 281 malikten hiç ücret almadan yerinde dönüşüm yaparak vatandaşımızın yanında, depreme dayanıklı ve yaşam standartı yüksek evleri en kısa sürede teslim edeceğiz' dedi.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK'

Başkan Yazıcı, 'Tüm maliklerimizle yüzde yüz mutabakat sağlanarak bu proje gerçekleşti. İnşallah bundan sonraki projelerimizde Tuzla'da kentsel dönüşüme devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın hazırladığı Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası ve kira destekleri müjdeleri ile beraber kentsel dönüşüm hız kesmeden daha da artarak devam edecek' diye konuştu.

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